Volvo (B) Aktie

30,01 EUR +0,16 EUR +0,54 %
STU
27,60 CHF +3,19 CHF +13,05 %
BRX
Marktkap. 60,6 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Deutsche Bank AG

Volvo AB (B) Hold

10:26 Uhr
Volvo AB (B) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen und der Tenor beruhigend, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo (B) Hold

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
321,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
322,10 SEK		 Abst. Kursziel*:
-0,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,14 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

10:26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 Volvo (B) Buy UBS AG
24.04.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
24.04.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Volvo (B) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Volvo-Aktie im Plus: Prognose für Europa angehoben
finanzen.net Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
Volvo AB (B) zu myNews hinzufügen