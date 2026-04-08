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Marktkap. 36,45 Mrd. EUR

KGV 95,94
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WKN PAG911

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Symbol DRPRF

UBS AG

Porsche vz Neutral

09:01 Uhr
Porsche vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,49 EUR -0,11 EUR -0,27%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Porsche AG von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Neutral

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
41,00 €		 Abst. Kursziel*:
-2,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
40,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,21%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

09:01 Porsche vz. Neutral UBS AG
07.04.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
01.04.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
23.03.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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