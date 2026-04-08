Commerzbank-Aktie: Halten-Bewertung durch DZ BANK
WACKER CHEMIE Aktie

Marktkap. 4,23 Mrd. EUR

WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

WACKER CHEMIE Hold

09:36 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
WACKER CHEMIE AG
87,85 EUR -0,15 EUR -0,17%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 68 auf 76 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im ersten Quartal um 28 Prozent zugelegt haben und damit stärker als am Markt erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Wacker sei relativ gut positioniert im Hinblick auf den Konflikt im Nahen Osten./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
88,60 €		 Abst. Kursziel*:
-14,22%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
87,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,49%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

09:36 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
25.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

