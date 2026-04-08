Waffenruhe auf der Kippe: DAX dürfte wieder unter 24.000 Punkte fallen - Straße von Hormus im Fokus
Akien von Shell, BP & Chevron im Blick: Brüchige Waffenruhe im Iran - Exxon warnt vor Gewinnrückgang
DWS Group Aktie

56,85 EUR -0,35 EUR -0,61 %
STU
Marktkap. 10,78 Mrd. EUR

KGV 12,19
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

DWS Group GmbH & Co. KGaA
56,85 EUR -0,35 EUR -0,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 68 auf 62 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mandeep Jagpal senkte in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht der Fondsgesellschaft seine Schätzungen für den bereinigten Vorsteuergewinn bis 2028 aufgrund eines niedrigeren verwalteten Vermögens als gedacht./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Outperform

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
57,75 €		 Abst. Kursziel*:
7,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
56,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,06%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

08:01 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 DWS Group Buy UBS AG
30.01.26 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

finanzen.net Langfristige Investition MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit DWS Group GmbH ein
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Nachmittag ab
finanzen.net XETRA-Handel MDAX fällt am Dienstagnachmittag zurück
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Start im Plus
TraderFox DWS Group: Der Dividenden-Anker mit über 5 % Rendite
finanzen.net MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-News: After Record Year: DWS Exceeds Strategic Mid-term Targets and Increases Ambitions Until 2028
EQS Group EQS-Adhoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA: DWS raises mid-term targets and proposes payment of extraordinary dividend in 2027
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team in shift: sources
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team: sources
Zacks Is DWS Science and Technology A (KTCAX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
DWS Group GmbH & Co. KGaA zu myNews hinzufügen