DWS Group Aktie
Marktkap. 11,68 Mrd. EURKGV 12,18
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DWS von 56 auf 70 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung am Mittwochnachmittag mit den starken Quartalsergebnissen der Fondsgesellschaft, ihrem niedrigeren Kostenausblick und den üppigen Ausschüttungsplänen. Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 um bis zu 12 Prozent an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,28 €
|Abst. Kursziel*:
22,22%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
61,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,10%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
