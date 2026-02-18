DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.542 +0,0%Top 10 Crypto 8,5630 -2,6%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.961 +1,0%Euro 1,1797 +0,1%Öl 70,55 +0,3%Gold 5.019 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer erwartet -- Nikkei im Plus -- Figma-Umsatz über Erwartungen -- eBay verdient mehr -- Airbus will mehr ausschütten -- Carvana im Fokus
Top News
Carvana-Aktie knickt ein: Zahlen enttäuschen Anleger trotz Rekordjahr Carvana-Aktie knickt ein: Zahlen enttäuschen Anleger trotz Rekordjahr
Verve-Aktie im Plus: Gewinnzone knapp erreicht Verve-Aktie im Plus: Gewinnzone knapp erreicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DWS Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
DWS Group Aktien-Sparplan
61,35 EUR +1,95 EUR +3,28 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,68 Mrd. EUR

KGV 12,18
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DWS100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DWS1007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DWS

UBS AG

DWS Group GmbHCo Buy

08:01 Uhr
DWS Group GmbHCo Buy
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
61,35 EUR 1,95 EUR 3,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DWS von 56 auf 70 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung am Mittwochnachmittag mit den starken Quartalsergebnissen der Fondsgesellschaft, ihrem niedrigeren Kostenausblick und den üppigen Ausschüttungsplänen. Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 um bis zu 12 Prozent an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Buy

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,28 €		 Abst. Kursziel*:
22,22%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
61,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,10%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

08:01 DWS Group Buy UBS AG
30.01.26 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 DWS Group Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt DWS auf 'Buy' - Ziel hoch auf 70 Euro
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag gefragt
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tritt am Vormittag auf der Stelle
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag stärker
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen zum Start zu
dpa-afx Aktien von DWS, Allianz & Co. unter Druck: KI-Sorgen breiten sich in immer mehr Branchen aus
finanzen.net MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient
EQS Group EQS-News: After Record Year: DWS Exceeds Strategic Mid-term Targets and Increases Ambitions Until 2028
EQS Group EQS-Adhoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA: DWS raises mid-term targets and proposes payment of extraordinary dividend in 2027
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team in shift: sources
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team: sources
Zacks Is DWS Science and Technology A (KTCAX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
RSS Feed
DWS Group GmbH & Co. KGaA zu myNews hinzufügen