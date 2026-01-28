DAX 24.619 -0,8%ESt50 5.963 +0,5%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.592 -1,2%Euro 1,1951 -0,1%Öl 69,95 +1,8%Gold 5.531 +2,1%
DWS Group Aktie

Marktkap. 11,64 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
UBS AG

DWS Group GmbHCo Neutral

11:56 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe vor allem dank höher als erwartet ausgefallener Erfolgsgebühren (performance fee) positiv überrascht und zudem den Ausblick für das Gewinnwachstum angehoben, schrieb Michael Werner am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Neutral

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
62,75 €		 Abst. Kursziel*:
-10,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
64,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,50%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

11:56 DWS Group Neutral UBS AG
10:36 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 DWS Group Neutral UBS AG
mehr Analysen

