DWS Group Aktie
Marktkap. 11,64 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe vor allem dank höher als erwartet ausgefallener Erfolgsgebühren (performance fee) positiv überrascht und zudem den Ausblick für das Gewinnwachstum angehoben, schrieb Michael Werner am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DWS Group Neutral
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
62,75 €
|Abst. Kursziel*:
-10,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
64,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,50%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|11:56
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|10:36
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.19
|DWS Group Verkaufen
|DZ BANK
