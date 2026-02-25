DAX25.093 -0,3%Est506.166 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +1,4%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl70,99 ±0,0%Gold5.190 +0,5%
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Rote Zahlen

PUMA-Aktie: Sportartikelhersteller schreibt geringeren Verlust als erwartet - Keine Dividende

26.02.26 08:37 Uhr
PUMA-Aktie im Abwärtstrend: Drittes Quartal in Folge Verluste | finanzen.net

Sinkende Umsätze und Rückgänge bei operativem Gewinn und Margen haben PUMA im vierten Quartal unter dem Strich das dritte Quartal in Folge rote Zahlen beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
23,89 EUR 1,01 EUR 4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Allerdings fiel der Fehlbetrag im Schlussquartal nicht so hoch aus wie von Analysten erwartet. Und weil auch im Gesamtjahr ein Verlust geschrieben wird, will PUMA auf die Ausschüttung einer Dividende verzichten.

Für 2026 geht PUMA von anhaltenden geopolitischen sowie makroökonomischen Unsicherheiten aus und rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Beim operativen Ergebnis (EBIT) sieht PUMA eine Bandbreite von minus 50 Millionen bis minus 150 Millionen Euro, einschließlich Einmaleffekte im Zusammenhang mit dem umgesetzten Kosteneffizienzprogramm.

Insgesamt sanken die Umsätze im Gesamtjahr 2025 währungsbereinigt um 8,1 Prozent auf 7,296 Milliarden Euro, wobei alle Regionen und Produktbereiche einen Umsatzrückgang verzeichneten. Das bereinigte EBIT ohne Einmaleffekte sank auf minus 165,6 Millionen Euro von plus 548,7 Millionen Euro. PUMA verzeichnete Einmaleffekte von 191,6 Millionen Euro, die hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Kosteneffizienzprogramm und Goodwill-Abwertungen standen. Das berichtete EBIT lag bei minus 357,2 Millionen Euro nach plus 548,7 Millionen Euro im Vorjahr, die EBIT-Marge rutschte auf minus 4,9 (Vorjahr: Plus 6,5) Prozent ab. Der Verlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf 643,6 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 280,7 Millionen Euro bilanziert wurde.

Im Schlussquartal wies PUMA einen Verlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 335,0 Millionen Euro aus, nach einem Konzerngewinn von 24,3 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Fehlbetrag von 358 Millionen Euro gerechnet.

DOW JONES

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
09.02.2026PUMA SE BuyWarburg Research
29.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
28.01.2026PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.01.2026PUMA SE Equal WeightBarclays Capital
