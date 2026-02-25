PUMA Aktie
Marktkap. 3,38 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf das operative Ergebnis im Übergangsjahr 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach den Zahlen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: PUMA Buy
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,30 €
|Abst. Kursziel*:
20,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,86%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
