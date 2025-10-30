DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.383 +0,0%Top 10 Crypto 15,18 +1,2%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.742 +1,3%Euro 1,1561 -0,1%Öl 64,90 +0,3%Gold 4.017 -0,5%
PUMA Aktie

18,93 EUR +0,08 EUR +0,42 %
STU
Marktkap. 3 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

JP Morgan Chase & Co.

PUMA SE Underweight

08:01 Uhr
PUMA SE Underweight
PUMA SE
18,93 EUR 0,08 EUR 0,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es gebe weiterhin mehr Fragen als Antworten, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht. Sie rechnet für 2026 mit einem weiteren Umsatzrückgang um 5 Prozent./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Underweight

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
19,44 €		 Abst. Kursziel*:
-22,84%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
18,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,76%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

08:01 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.25 PUMA Neutral UBS AG
30.10.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

Dow Jones Sinkende Umsätze & Co. PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX fällt schlussendlich
finanzen.net XETRA-Handel MDAX verbucht am Nachmittag Verluste
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Vossloh, Befesa, PUMA und ING Groep.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Puma auf 'Underweight' - Ziel 16 Euro
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX gibt am Mittag nach
dpa-afx adidas-Aktie stabilisiert sich: PUMA-Wende mit Fragezeichen
Dow Jones Puma will auch mit Hyrox weiter wachsen - derzeit keine Portfoliobereinigung
dpa-afx ROUNDUP/Puma versucht Neustart: Zu 'kommerziell' geworden - Aktie im Minus
Business Times Puma to cut 900 jobs globally by 2026, initiates business U-turn after sales declines
Financial Times Puma cuts 900 jobs as new chief tries to close gap with Nike and Adidas
EQS Group EQS-News: PUMA enters reset phase in Q3 and outlines strategic priorities
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA reorganizes Brand Marketing and appoints Maria Valdes as Chief Brand Officer
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Ronald Reijmers as Vice President Global Retail
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
