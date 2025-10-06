DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 17,32 -0,4%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.055 -0,5%Euro 1,1688 -0,2%Öl 65,83 +0,5%Gold 3.960 +0,0%
DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, Advantest im Fokus
PUMA Aktie

PUMA Aktien-Sparplan
21,38 EUR +0,14 EUR +0,66 %
STU
Marktkap. 3,12 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
JP Morgan Chase & Co.

PUMA SE Underweight

08:31 Uhr
PUMA SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma auf "Underweight" belassen. Inmitten eines volatilen Sportartikelmarktes habe sich die Kategorie Laufen als klarer Gewinner herausgestellt, schrieb Wendy Liu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie erwartet, dass Laufschuhe weiterhin schneller als der gesamte Sportartikelmarkt wachsen werden./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Underweight

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,34 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
21,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Wendy Liu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

08:31 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
01.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 PUMA Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX nachmittags
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Nachmittag steigen
finanzen.net MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PUMA SE-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX klettert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Nike nach starken Zahlen begehrt - Adidas und Puma ziehen mit
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochnachmittag
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Receipt of 27,618 Shares as part of remuneration
Mining.com Vale expands Onça Puma capacity by 60%
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Business Times Europe: Shares close flat ahead of Fed decision, Puma jumps
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Maria Valdes, buy
