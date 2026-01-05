DAX 24.945 +0,3%ESt50 5.925 +0,0%MSCI World 4.487 +0,2%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.185 +0,0%Euro 1,1708 -0,1%Öl 62,20 +0,7%Gold 4.467 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 adidas A1EWWW ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen kaum bewegt erwartet -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
BMW-Aktie um Nulllinie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert BMW-Aktie um Nulllinie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert
Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
21,69 EUR -0,63 EUR -2,82 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,26 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

Bernstein Research

PUMA SE Outperform

14:36 Uhr
PUMA SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
21,69 EUR -0,63 EUR -2,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh

/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Outperform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
21,67 €		 Abst. Kursziel*:
10,75%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
21,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,65%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

14:36 PUMA Outperform Bernstein Research
18.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
12.12.25 PUMA Outperform Bernstein Research
02.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 PUMA Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

dpa-afx Kehrtwende adidas-Aktie leidet unter kräftiger Abstufung durch Bank of America adidas-Aktie leidet unter kräftiger Abstufung durch Bank of America
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagmittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus
finanzen.net MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine PUMA SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net PUMA SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels freundlich
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge
dpa-afx Zwischen Gewinnern und Verlieren: Die Tops und Flops im MDAX 2025
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA SE secures additional financing with a bridge loan of €500m and additional confirmed credit lines of €108m
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Deal Dispatch: Puma For Sale; Paramount Complains About Netflix, WBD
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen