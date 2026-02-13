DAX 24.851 -0,3%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.752 -0,3%Euro 1,1855 -0,1%Öl 68,18 +0,7%Gold 4.990 -1,1%
LANXESS Aktie

LANXESS Aktien-Sparplan
20,68 EUR -0,52 EUR -2,45 %
STU
Marktkap. 1,84 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

UBS AG

LANXESS Sell

14:46 Uhr
LANXESS Sell
LANXESS AG
LANXESS AG
20,68 EUR -0,52 EUR -2,45%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS Sell

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
20,68 €		 Abst. Kursziel*:
-32,30%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
20,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-32,30%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

