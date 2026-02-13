LANXESS Aktie
Marktkap. 1,84 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Sell
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
20,68 €
|Abst. Kursziel*:
-32,30%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
20,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-32,30%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|14:46
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|14:46
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14:46
|LANXESS Sell
|UBS AG
|03.02.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)