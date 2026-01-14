DAX25.322 -0,1%Est506.024 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,84 -1,5%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.038 -0,4%Euro1,1619 +0,1%Öl64,43 +0,9%Gold4.608 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Schaeffler SHA010 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, KlöCo, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
BYD-Aktie etwas höher: Offenbar Batterie-Partnerschaft mit Ford in Vorbereitung BYD-Aktie etwas höher: Offenbar Batterie-Partnerschaft mit Ford in Vorbereitung
Amazon-Aktie etwas fester: Spektakulärer Kupfer-Deal mit Rio Tinto gesichert Amazon-Aktie etwas fester: Spektakulärer Kupfer-Deal mit Rio Tinto gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!
Schwieriges Jahr

Chemie-Aktien auf Talfahrt: BASF, Evonik & Co. leiden unter düsteren Prognosen

16.01.26 11:30 Uhr
Sektor unter Druck: Warum Experten für BASF, Evonik & Co. schwarzsehen - Aktien unter Druck | finanzen.net

Die Erwartung eines erneut schwierigen Jahres für die Branche hat Chemieaktien am Freitag belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
45,26 EUR -0,85 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
13,25 EUR -0,31 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
17,97 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
72,75 EUR 0,15 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So dürften laut Analyst Alex Sloane von der britischen Barclays-Bank 2026 maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung sowie fragile Endmärkte das Geschehen prägen.

Wer­bung

Für den europäischen Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals ging es am Vormittag um überdurchschnittliche 1,37 Prozent nach unten. Damit wackelt die jüngste Erholung, nachdem der Index 2025 in einem insgesamt sehr starken Börsenumfeld um rund sieben Prozent gefallen war.

So rangen Chemieunternehmen nicht nur mit den Problemen in Deutschland und Europa, sondern auch unter der seit Jahren andauernde schweren Immobilienkrise in China. Zudem drängen zunehmend chinesische Chemieunternehmen mit Exporten nach Europa.

Die Auslastung der Branche bleibe nahe historischer Tiefststände, chinesische Exporte drückten weiter die Preise in wichtigen Lieferketten, und Endmärkte wie Bau sowie Beschichtungen und Klebstoffe zeigten nur begrenzt Anzeichen eines nachhaltigen Aufschwungs, so Barclays-Experte Sloane.

Wer­bung

Besonders vorsichtig blickt der Experte auf Solvay, Arkema und LANXESS. Aber auch für WACKER CHEMIE könnten sich die Gewinnerwartungen des Marktes als zu hoch erweisen. Die LANXESS-Aktien waren am Freitag via XETRA denn auch mit einem Minus von 3,48 Prozent bei 17,76 Euro größter Verlierer im MDAX, Wacker Chemie gaben um 1,5 Prozent auf 72,30 Euro nach und Evonik um 1,85 Prozent auf 13,25 Euro.

Im Leitindex DAX waren die Anteilsscheine von BASF mit einem Verlust von 2,44 Prozent bei 45,16 Euro das Schlusslicht, die Papiere des Chemikalienhändlers Brenntag hielten sich mit minus zwei Prozent kaum besser.

Chinas Regierung versucht zwar die Überkapazitäten in vielen Branchen, die auch im Land selbst zu einem harten Preiskampf führen, einzudämmen. Sollte diese Kampagne Erfolg habe, wäre das äußerst positiv auch für europäische Chemieunternehmen, erklärte Branchenexperte Chetan Udeshi von der Bank JPMorgan.

Wer­bung

Ob sie wirkt, ist laut Udeshi aber schwer einzuschätzen, wirkliche Belege gebe es nicht. Daher blieben die Aussichten für eine deutliche Gewinnerholung aufgrund des anhaltenden strukturellen Drucks vorerst ungewiss.

/mis/err/jha/

AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF SE, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
08:01BASF Equal WeightBarclays Capital
14.01.2026BASF OutperformBernstein Research
13.01.2026BASF OutperformBernstein Research
12.01.2026BASF NeutralUBS AG
09.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.01.2026BASF OutperformBernstein Research
13.01.2026BASF OutperformBernstein Research
08.01.2026BASF BuyWarburg Research
17.12.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01BASF Equal WeightBarclays Capital
12.01.2026BASF NeutralUBS AG
09.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
06.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
05.12.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2026BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen