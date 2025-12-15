BASF Aktie
Marktkap. 39,96 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF beim fairen Aktienwert von 55 Euro auf "Kaufen" belassen. "Die Expansion in China und die Portfolioverbesserungen gewinnen an Momentum", lobte Peter Spengler am Dienstag den Umbau der Ludwigshafener im weiter herausfordernden Branchenumfeld. Der Stimulus der Bundesregierung dürfte sich ab Ende 2026 positiv auswirken./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:56 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu BASF
|12:11
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
