FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF beim fairen Aktienwert von 55 Euro auf "Kaufen" belassen. "Die Expansion in China und die Portfolioverbesserungen gewinnen an Momentum", lobte Peter Spengler am Dienstag den Umbau der Ludwigshafener im weiter herausfordernden Branchenumfeld. Der Stimulus der Bundesregierung dürfte sich ab Ende 2026 positiv auswirken./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:56 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:00 / MESZ

