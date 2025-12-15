DAX 24.147 -0,3%ESt50 5.736 -0,3%MSCI World 4.402 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 74.070 +0,8%Euro 1,1761 +0,1%Öl 59,57 -1,3%Gold 4.277 -0,7%
BASF Aktie

45,02 EUR +0,89 EUR +2,02 %
STU
Marktkap. 39,96 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

DZ BANK

BASF Kaufen

12:11 Uhr
BASF Kaufen
BASF
45,02 EUR 0,89 EUR 2,02%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF beim fairen Aktienwert von 55 Euro auf "Kaufen" belassen. "Die Expansion in China und die Portfolioverbesserungen gewinnen an Momentum", lobte Peter Spengler am Dienstag den Umbau der Ludwigshafener im weiter herausfordernden Branchenumfeld. Der Stimulus der Bundesregierung dürfte sich ab Ende 2026 positiv auswirken./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:56 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
44,50 €		 Abst. Kursziel*:
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
45,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,30 €

Analysen zu BASF

12:11 BASF Kaufen DZ BANK
05.12.25 BASF Neutral UBS AG
05.12.25 BASF Outperform Bernstein Research
04.12.25 BASF Neutral UBS AG
28.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
