LANXESS Aktie

Marktkap. 1,54 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

UBS AG

LANXESS Sell

09:06 Uhr
LANXESS Sell
LANXESS AG
17,45 EUR 0,03 EUR 0,17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Gegenwind durch Überkapazitäten bremse beim Spezialchemiekonzern eine Erholung, schrieb Christian Bell am Montagabend. Der Bewertungsaufschlag der Aktien gegenüber europäischen Branchenkollegen sei nicht gerechtfertigt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS Sell

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
17,20 €		 Abst. Kursziel*:
-18,60%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
17,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,77%
Analyst Name:
Christian Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

