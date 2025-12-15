LANXESS Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Gegenwind durch Überkapazitäten bremse beim Spezialchemiekonzern eine Erholung, schrieb Christian Bell am Montagabend. Der Bewertungsaufschlag der Aktien gegenüber europäischen Branchenkollegen sei nicht gerechtfertigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:01 / GMT
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
17,20 €
|Abst. Kursziel*:
-18,60%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
17,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,77%
|
Analyst Name:
Christian Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|09:06
|LANXESS Sell
|UBS AG
|28.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
