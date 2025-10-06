DAX 24.371 +0,0%ESt50 5.628 +0,0%MSCI World 4.347 -0,1%Top 10 Crypto 17,24 -0,9%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.503 +0,0%Euro 1,1662 -0,4%Öl 65,12 -0,6%Gold 3.960 +0,0%
LANXESS Aktie

LANXESS
20,98 EUR -0,06 EUR -0,29 %
STU
Marktkap. 1,85 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN
WKN 547040

ISIN
ISIN DE0005470405

Symbol
Symbol LNXSF

Warburg Research

LANXESS Buy

11:31 Uhr
LANXESS Buy
LANXESS AG
20,98 EUR -0,06 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess vor Zahlen von 28,50 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Chemieunternehmens dürfte enttäuschend verlaufen sein, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das vierte Quartal dürfte keine Verbesserung bringen, zumal es traditionell am schwächsten sei. Die Konsenserwartungen seien darauf aber eingestellt./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
24,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,02 €		 Abst. Kursziel*:
15,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,82%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,33 €

Analysen zu LANXESS AG

11:31 LANXESS Buy Warburg Research
30.09.25 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
26.09.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 LANXESS Halten DZ BANK
25.09.25 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net Lohnender LANXESS-Einstieg? MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren angefallen MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren angefallen
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag mit Verlusten
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS verbilligt sich am Nachmittag
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX nachmittags
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mittags in Grün
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS verliert am Mittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Analysten sehen bei LANXESS-Aktie weniger Potenzial
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Plus
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: LANXESS exercises right to offer for the sale of its shares in Envalior in 2026
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
