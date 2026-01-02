DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
Nordea Bank Abp Registered Aktie

16,37 EUR -0,05 EUR -0,27 %
STU
15,29 CHF +0,37 CHF +2,45 %
BRX
Marktkap. 56 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,37 EUR -0,05 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Wenngleich Nordea, Danska und Noba für ihn Kaufempfehlungen seien unter den nordeuropäischen Banken, sei keine der Banken Nordeuropas für ihn ein "Top Pick" im gesamteuropäischen Kontext, schrieb Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,08 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Johan Ekblom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

12:16 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
04.12.25 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
07.11.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels im Aufwind
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt zu
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich
