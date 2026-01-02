DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
Richemont Aktie

183,45 EUR -2,80 EUR -1,50 %
STU
170,50 CHF -1,55 CHF -0,90 %
SWX
Marktkap. 108,76 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

UBS AG

Richemont Buy

12:16 Uhr
Richemont Buy
Richemont
183,45 EUR -2,80 EUR -1,50%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 Franken belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Von Richemont erwartet sie gute Resultate, wichtig für die Sektorstimmung würden aber vor allem die Zahlen von LVMH, die auch positiv ausfallen sollten./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
196,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
170,95 CHF		 Abst. Kursziel*:
14,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
170,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
14,96%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
181,22 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

12:16 Richemont Buy UBS AG
17.12.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Richemont Overweight Barclays Capital
01.12.25 Richemont Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

