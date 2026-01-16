DAX 25.297 -0,2%ESt50 5.958 -1,2%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,46 -0,7%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.806 -1,0%Euro 1,1621 +0,3%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.669 +1,6%
Richemont Aktie

169,95 EUR -3,85 EUR -2,22 %
STU
155,30 CHF -6,05 CHF -3,75 %
SWX
Marktkap. 101,88 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

RBC Capital Markets

Richemont Sector Perform

08:21 Uhr
Richemont Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
169,95 EUR -3,85 EUR -2,22%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 165 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe trotz hoher Erwartungen starke und beeindruckende Umsatzzahlen für das vergangene Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund der steigenden Goldpreise habe er jedoch seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für das Geschäftsjahr 2026/27 um 7 Prozent reduziert./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
165,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
161,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,26%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
155,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
6,25%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
183,78 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

