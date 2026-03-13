Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 12,97 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
284,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
205,30 €
|Abst. Kursziel*:
38,33%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
207,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,80%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
264,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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