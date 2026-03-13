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WKN 716563

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ISIN DE0007165631

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Symbol SUVPF

Bernstein Research

Sartorius vz Outperform

13:31 Uhr
Sartorius vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
207,60 EUR -1,60 EUR -0,76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
205,30 €		 Abst. Kursziel*:
38,33%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
207,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,80%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
264,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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