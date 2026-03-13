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WKN SHL100

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Symbol SEMHF

Bernstein Research

Siemens Healthineers Outperform

13:31 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 52,15 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
52,15 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
38,55 €		 Abst. Kursziel*:
35,28%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
38,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,88%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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