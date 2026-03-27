Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 39,31 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Die verfehlten Erwartungen an den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sowie der leicht gesenkte Jahresausblick überschatteten die Fortschritte im Bereich Medizinische Bildgebung, schrieb Graham Doyle am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,91 €
|Abst. Kursziel*:
50,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
33,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,16%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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