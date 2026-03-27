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Marktkap. 39,31 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
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WKN SHL100

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UBS AG

Siemens Healthineers Neutral

13:01 Uhr
Siemens Healthineers Neutral
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Die verfehlten Erwartungen an den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sowie der leicht gesenkte Jahresausblick überschatteten die Fortschritte im Bereich Medizinische Bildgebung, schrieb Graham Doyle am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,91 €		 Abst. Kursziel*:
50,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,16%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

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13:31 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
13:01 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
10:36 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:31 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
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