Medienriese im Wandel

Robert Alan Iger prägt als langjähriger CEO maßgeblich die Geschicke von Disney und kehrte nach einer kurzen Pause im Jahr 2022 an die Konzernspitze zurück. Sein Fokus liegt dabei auf der Stärkung der kreativen Inhalte und dem Ausbau des globalen Streaming-Geschäfts, um den Medienriesen für die kommenden Jahrzehnte rentabel aufzustellen.

• Disney-CEO Bob Iger legte Grundstein für Akquisitionen

• Iger verlässt Disney für ein Jahr und kehrt dann als CEO zurück

• 2. Amtszeit: Streaming-Geschäft und nachhaltiger Wachstumspfad





Wer­bung Wer­bung

Die Ära der großen Akquisitionen: Pixar als Fundament des Erfolgs

Laut Disney begann Igers erste Amtszeit als CEO im Jahr 2005, nachdem er zuvor bereits jahrelang in Führungspositionen bei ABC und innerhalb des Disney-Konzerns tätig gewesen war. Wie CNBC darlegt, markierte die Übernahme von Pixar im Jahr 2006 für 7,4 Milliarden US-Dollar einen entscheidenden Wendepunkt in seiner Strategie. Iger bezeichnet diesen Schritt heute als seine stolzeste Entscheidung, da er damit ein klares Signal für eine neue, offenere Unternehmenskultur und die Rückkehr zur kreativen Exzellenz setzte. Wie Disney ausführt, legte dieser Erfolg den Grundstein für weitere monumentale Akquisitionen wie Marvel im Jahr 2009, Lucasfilm im Jahr 2012 und die Übernahme von 21st Century Fox im Jahr 2019. Wie CNBC erläutert, half die Art und Weise, wie Disney Pixar integrierte, auch andere Markeninhaber davon zu überzeugen, dass ihre kreative Identität unter dem Dach von The Walt Disney Company gewahrt bleibt.

Die Rückkehr des Strategen: Transformation in herausfordernden Zeiten

Nachdem Iger das Unternehmen im Jahr 2021 vorerst verlassen hatte, kehrte er im November 2022 als CEO zurück, so Disney. In dieser zweiten Amtszeit leitet er eine umfassende Transformation ein, um die Kreativität wieder konsequent ins Zentrum des Unternehmens zu rücken und das Streaming-Geschäft auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen.

Bob Igers Vision stützt sich auf drei fundamentale Säulen: die Erstellung erstklassiger Inhalte, die Förderung technologischer Innovationen und die Expansion in neue globale Märkte. Der erfolgreiche Launch von Disney+ im Jahr 2019 hat das Unternehmen bereits frühzeitig als Branchenführer im Bereich der digitalen Inhaltsplattformen positioniert. Iger wird weltweit als einer der einflussreichsten Wirtschaftsführer geschätzt, was sich auch in seiner langjährigen Tätigkeit im Board of Directors von Apple zwischen 2011 und 2019 widerspiegelte. Wie Disney darlegt, bleibt Igers Ziel die Sicherung der Profitabilität in einer sich rasant wandelnden Medienlandschaft, in der traditionelle Geschäftsmodelle zunehmend durch digitale Angebote ergänzt werden.

Wer­bung Wer­bung

Wirtschaftliche Stabilität und globale Markenführung

Unter der Führung von Iger hat sich The Walt Disney Company zu einem der angesehensten Unternehmen der Welt entwickelt. Nach Angaben von Disney wurde der Konzern regelmäßig in den Listen der meistgeschätzten Arbeitgeber und angesehensten Unternehmen von Forbes und Fortune geführt. Igers Fähigkeit, komplexe Geschäftsbereiche integriert zu führen, sei ein wesentlicher Faktor für die stabilen Ergebnisse des Konzerns über fast zwei Jahrzehnte hinweg gewesen.

Meilensteine wie die Eröffnung des Shanghai Disney Resort in China oder die Veröffentlichung von Rekordfilmen wie "Avengers: Endgame" und "Avatar: The Way of Water" unterstreichen Igers strategische Weitsicht. Wie Disney zudem ausführt, wurde sein lebenslanges Engagement für die Branche durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt, darunter die Ernennung zum Honorary Knight Commander durch Queen Elizabeth II. Heute wird Iger, wie CNBC schreibt, oft als Genie gefeiert, da er es verstand, das Erbe des Geschichtenerzählens mit modernster Technik und wirtschaftlicher Disziplin zu verknüpfen.

Redaktion finanzen.net