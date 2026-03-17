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Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

18.03.26 22:32 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt zum Ende des Mittwochshandels | finanzen.net

Der Dow Jones verlor schlussendlich an Boden.

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Dow Jones 30 Industrial
46.225,2 PKT -768,1 PKT -1,63%
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Am Mittwoch verlor der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1,63 Prozent auf 46.225,15 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,426 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,196 Prozent stärker bei 47.085,53 Punkten in den Handel, nach 46.993,26 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 46.193,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 46.913,93 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, notierte der Dow Jones bei 49.662,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, stand der Dow Jones noch bei 47.951,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 41.581,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,46 Prozent abwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50.512,79 Punkten. Bei 46.193,06 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 0,32 Prozent auf 198,61 USD), JPMorgan Chase (+ 0,30 Prozent auf 287,74 USD), Goldman Sachs (-0,19 Prozent auf 805,48 USD), Johnson Johnson (-0,35 Prozent auf 237,28 USD) und Salesforce (-0,50 Prozent auf 194,34 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil McDonalds (-3,24 Prozent auf 315,73 USD), Procter Gamble (-3,15 Prozent auf 146,71 USD), Visa (-3,06 Prozent auf 299,02 USD), Nike (-2,99 Prozent auf 53,47 USD) und Sherwin-Williams (-2,68 Prozent auf 312,12 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 34.369.608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,835 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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