DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.544 +0,4%Top 10 Crypto 10,18 +2,2%Nas 23.677 +0,9%Bitcoin 66.534 +2,5%Euro 1,1777 -0,6%Öl 65,92 -6,8%Gold 4.654 -4,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
P7S1-Aktie tiefer: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet P7S1-Aktie tiefer: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet
Hot Stocks heute: Gold und Silber brechen weiter ein - kleine US-Bank und große chinesische Goldhandelsplattform geschlossen Hot Stocks heute: Gold und Silber brechen weiter ein - kleine US-Bank und große chinesische Goldhandelsplattform geschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Walt Disney Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
89,12 EUR -6,01 EUR -6,32 %
STU
104,73 USD -8,10 USD -7,18 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 168,82 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,88%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855686

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US2546871060

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DIS

DZ BANK

Walt Disney Kaufen

19:01 Uhr
Walt Disney Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Walt Disney
89,12 EUR -6,01 EUR -6,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Disney nach Zahlen von 135 auf 137 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei erfreulich ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität im Streaming-Bereich habe einen Bestwert erreicht und die Freizeitparks und das Kreuzfahrtgeschäft blieben ein Stabilitätsanker. Die Nachfolge von Vorstandschef Bob Iger gehe zudem in eine entscheidende Phase und Josh D'Amaro, Leiter des Erlebnisbereichs, sei einer der aussichtsreichsten Kandidaten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walt Disney Kaufen

Unternehmen:
Walt Disney		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 105,90		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 104,73		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 138,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walt Disney

19:01 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
07.05.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Walt Disney

finanzen.net Bücher geöffnet Disney-Aktie gibt dennoch ab: Gewinnentwicklung überrascht positiv - Umsatz gestiegen Disney-Aktie gibt dennoch ab: Gewinnentwicklung überrascht positiv - Umsatz gestiegen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Disney sacken ab - Zahlen und Ausblick überzeugen nicht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walt Disney an - 'Kaufen'
finanzen.net Börse New York: S&P 500 liegt im Plus
finanzen.net NYSE-Handel: Das macht der Dow Jones aktuell
dpa-afx ROUNDUP: Werbeausgaben für 'Avatar' bremsen Disney - Ausblick lässt Aktie fallen
finanzen.net Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Montagnachmittag im Tiefenrausch
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Gewinnen
Zacks Disney Q1 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
Benzinga Disney &#39;In Much Better Shape Today Than It Was 3 Years Ago:&#39; Outdoing CEO Bob Iger
Benzinga Dow Gains Over 100 Points; Disney Posts Upbeat Earnings
Benzinga Full Transcript: Walt Disney Q1 2026 Earnings Call
Zacks Here's Why Walt Disney (DIS) is a Strong Momentum Stock
Zacks Earnings Growth & Price Strength Make Walt Disney (DIS) a Stock to Watch
Benzinga Walt Disney Company Q1 FY26 Earnings Call Transcript
MotleyFool Disney (DIS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
RSS Feed
Walt Disney zu myNews hinzufügen