Disney-Aktie verliert: Entertainmentriese stimmt sich auf D'Amaro als neuen Chef ein

02.02.26 10:16 Uhr
Disney-Aktie an der NYSE tiefer: Thronwechsel bei Disney? Parke-Chef soll Konzern übernehmen | finanzen.net

Der US-Entertainmentriese Walt Disney dürfte laut Kreisen schon bald seinen Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro zum Konzernchef küren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
95,00 EUR 0,43 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Verwaltungsrat dürfte schon in kommenden Tagen entsprechend abstimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Mit der Wahl von D'Amaro würde eine dreijährige Suche nach einer geeigneten Nachfolge für den derzeitigen Amtsinhaber Bog Iger enden.

D'Amaro leitet mit den Themenparks den seit 2020 gewinnträchtigsten Geschäftszweig des Konzerns, zu dem auch die Kreuzfahrten gehören. Das Kontrollgremium könne sein Urteil aber auch noch ändern, hieß es in dem Bericht weiter. Der Verwaltungsrat habe noch nichts zu einer neuen Konzernspitze entschieden und werde sich dazu äußern, wenn die Wahl getroffen sei, hieß es vom Unternehmen in einer Stellungnahme.

Walt Walt Disney legt an diesem Montag Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vor. Kürzlich noch hieß es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC, dass im Frühjahr 2026 die Nachfolge von Iger geregelt werden solle.

Die Disney-Aktie verliert vorbörslich an der NYSE 0,62 Prozent auf 112,10 US-Dollar.

BURBANK (dpa-AFX)

