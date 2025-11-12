Walt Disney Aktie
Marktkap. 177,8 Mrd. EURKGV 35,36 Div. Rendite 0,78%
WKN 855686
ISIN US2546871060
Symbol DIS
Walt Disney Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Disney nach Quartalzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Das Ergebnis je Aktie (EPS) des Unterhaltungskonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Karnovsky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die künftige Entwicklung habe Disney für 2026 und 2027 ein zweistelliges EPS-Wachstum in Aussicht gestellt, was weitgehend den Erwartungen am Markt entspreche. Der Analyst wies noch darauf hin, dass Disney obendrein eine Verdopplung des Aktienrückkaufprogramms auf 7 Milliarden Dollar und eine Dividendenerhöhung um 50 Prozent angekündigt habe./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walt Disney Overweight
|Unternehmen:
Walt Disney
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 138,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 106,79
|Abst. Kursziel*:
29,23%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 106,43
|Abst. Kursziel aktuell:
29,66%
|
Analyst Name:
David Karnovsky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 138,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
