DAX 24.050 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.371 -1,0%Top 10 Crypto 13,77 +1,2%Nas 22.954 -1,9%Bitcoin 86.724 -1,0%Euro 1,1646 +0,5%Öl 63,15 +0,8%Gold 4.200 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt tiefer -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
JETZT LIVE mit den TradingBrothers: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern JETZT LIVE mit den TradingBrothers: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Walt Disney Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
94,67 EUR -5,81 EUR -5,78 %
STU
106,43 USD -10,29 USD -8,82 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 177,8 Mrd. EUR

KGV 35,36 Div. Rendite 0,78%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855686

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US2546871060

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DIS

JP Morgan Chase & Co.

Walt Disney Overweight

17:01 Uhr
Walt Disney Overweight
Aktie in diesem Artikel
Walt Disney
94,67 EUR -5,81 EUR -5,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Disney nach Quartalzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Das Ergebnis je Aktie (EPS) des Unterhaltungskonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Karnovsky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die künftige Entwicklung habe Disney für 2026 und 2027 ein zweistelliges EPS-Wachstum in Aussicht gestellt, was weitgehend den Erwartungen am Markt entspreche. Der Analyst wies noch darauf hin, dass Disney obendrein eine Verdopplung des Aktienrückkaufprogramms auf 7 Milliarden Dollar und eine Dividendenerhöhung um 50 Prozent angekündigt habe./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walt Disney Overweight

Unternehmen:
Walt Disney		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 138,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 106,79		 Abst. Kursziel*:
29,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 106,43		 Abst. Kursziel aktuell:
29,66%
Analyst Name:
David Karnovsky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 138,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walt Disney

17:01 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
07.05.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
08.08.24 Walt Disney Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Walt Disney

finanzen.net Mediengigant mit Bilanz Disney-Aktie tiefrot: Gewinnsprung beim Mickey-Maus-Konzern - Erwartungen jedoch verfehlt Disney-Aktie tiefrot: Gewinnsprung beim Mickey-Maus-Konzern - Erwartungen jedoch verfehlt
finanzen.net Walt Disney Aktie News: Walt Disney verzeichnet am Donnerstagnachmittag herbe Einbußen
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart
dpa-afx ROUNDUP: Werbung für 'Avatar' dürfte Walt Disney bremsen - Aktie unter Druck
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx Werbung für 'Avatar' dürfte Walt Disney bremsen
finanzen.net Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Dow Jones aktuell: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones
Cnet Disney Sees Potential in AI for Disney Plus Games and Short-Form Content
Benzinga Walt Disney Company Q4 FY25 Earnings Call Transcript
Zacks Disney (DIS) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Walt Disney, Amazon and Netflix
Benzinga Nasdaq Down Over 150 Points; Disney Shares Fall After Q4 Results
Businesswire The Walt Disney Company Reports Fourth Quarter and Full Year Earnings for Fiscal 2025
Zacks Walt Disney (DIS) Q4 Earnings Beat Estimates
Financial Times Disney doubles buyback on theme parks boost but film and TV sales slow
RSS Feed
Walt Disney zu myNews hinzufügen