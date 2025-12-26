DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.606 ±-0,0%Bitcoin74.154 +0,2%Euro1,1768 -0,1%Öl61,07 -1,9%Gold4.520 +0,9%
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Dow Jones-Kursverlauf

Handel in New York: Dow Jones fällt am Mittag zurück

26.12.25 17:58 Uhr
Kaum verändert zeigt sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,15 Prozent leichter bei 48.656,02 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,175 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,629 Prozent auf 48.424,71 Punkte an der Kurstafel, nach 48.731,16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48.631,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 48.782,00 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,921 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 26.11.2025, den Wert von 47.427,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, lag der Dow Jones noch bei 46.247,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43.325,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 14,78 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48.886,86 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 1,41 Prozent auf 191,27 USD), UnitedHealth (+ 0,68 Prozent auf 329,80 USD), 3M (+ 0,44 Prozent auf 161,04 USD), Salesforce (+ 0,37 Prozent auf 266,24 USD) und Apple (+ 0,32 Prozent auf 274,68 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Walt Disney (-0,93 Prozent auf 113,42 USD), McDonalds (-0,81 Prozent auf 310,78 USD), Boeing (-0,67 Prozent auf 216,69 USD), Amgen (-0,66 Prozent auf 331,75 USD) und Travelers (-0,43 Prozent auf 292,57 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 13.817.335 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,893 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

