DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Chainlink: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen
Index im Fokus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen

26.12.25 20:02 Uhr
Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen | finanzen.net

Am Nachmittag halten sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:00 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 23.635,59 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,138 Prozent auf 23.645,91 Punkte an der Kurstafel, nach 23.613,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.665,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23.567,85 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,789 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 26.11.2025, den Wert von 23.214,69 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 26.09.2025, einen Stand von 22.484,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 20.020,36 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 22,59 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24.019,99 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit SMC (+ 5,35 Prozent auf 367,81 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,28 Prozent auf 4,63 USD), AXT (+ 3,93 Prozent auf 15,60 USD), US Global Investors (+ 2,90 Prozent auf 2,48 USD) und AmeriServ Financial (+ 2,90 Prozent auf 3,19 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-8,13 Prozent auf 14,70 USD), Century Casinos (-5,52 Prozent auf 1,37 USD), inTest (-4,93 Prozent auf 7,14 USD), Nissan Motor (-4,60 Prozent auf 2,39 USD) und Sangamo Therapeutics (-4,49 Prozent auf 0,43 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17.727.649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,893 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,74 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen