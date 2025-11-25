DAX 23.482 +0,1%ESt50 5.594 +0,4%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,85 -2,8%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.993 -0,7%Euro 1,1577 +0,1%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.164 +0,8%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt
So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen
NVIDIA Aktie

NVIDIA Aktien-Sparplan
151,82 EUR -2,02 EUR -1,31 %
STU
175,69 USD -6,83 USD -3,74 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,83 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

Bernstein Research

NVIDIA Outperform

10:11 Uhr
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der jüngste Abverkauf der Aktie erscheine übertrieben, schrieb Stacy Rasgon in einer Einschätzung vom Dienstag. Der Erfolg der Google-KI-Chips sei nicht neu, betonte er mit Blick auf einen Bericht, wonach Google-Mutter Alphabet mit Meta über einen Einsatz ihrer zusammen mit Broadcom entwickelten KI-Chips bei der Facebook-Mutter spricht. Das Branchen-Narrativ spreche derzeit zwar für Broadcom. Doch die Anleger sollten auch Nvidia im Portfolio haben. Am ehesten negativ seien die jüngsten Nachrichten für Konkurrent AMD, der bisher als wichtigster Nvidia-Konkurrent gegolten habe./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen