Heute im Fokus
DAX etwas höher -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Neue Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin sieht Trilemma als gelöst an Neue Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin sieht Trilemma als gelöst an
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen
Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktien-Sparplan
96,46 EUR +1,50 EUR +1,58 %
STU
Marktkap. 20,77 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
WKN 520000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
Symbol BDRFF

Deutsche Bank AG

Beiersdorf Buy

12:26 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
96,46 EUR 1,50 EUR 1,58%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist". Bei Beiersdorf und Unilever sieht Sykes ähnlich hohes Potenzial wie bei den lediglich neutral eingestuften Nestle und Magnum Ice. Die Kurstreiber lägen bei ersteren allerdings klarer auf der Hand./ag/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Buy

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
96,30 €		 Abst. Kursziel*:
9,03%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
96,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,85%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:41 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09.01.26 Beiersdorf Sell UBS AG
07.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

