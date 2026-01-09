DAX25.279 +0,1%Est505.980 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.558 -0,7%Euro1,1685 +0,4%Öl63,18 +0,3%Gold4.587 +1,7%
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich grün -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShieled, Airbus im Fokus
Top News
Rheinmetall-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet Rheinmetall-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Rheinmetall-Aktie Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Rheinmetall-Aktie Buy
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Expertenmeinung

Beiersdorf-Aktie im Aufwind: Analysten-Euphorie treibt den Kurs zum Wochenstart

12.01.26 09:18 Uhr
Kursplus bei Beiersdorf-Aktie: Neuen Kaufempfehlungen beflügeln den DAX-Titel | finanzen.net

Die Aktien von Beiersdorf haben am Montagmorgen von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
96,68 EUR 2,56 EUR 2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Via XETRTA stiegen sie zuletzt um 1,09 Prozent auf 96,04 Euro. Damit winkt ein Ausbruch aus der seit September 2025 laufenden Bodenbildung.

Die Deutsche Bank-Experten gehen davon aus, dass auch das Wachstum der Hamburger den Boden gefunden hat. Sie liegen mit ihrer Gewinnprognose für 2026 zwar unter dem Konsens. Vertrauen in ein Wachstum von etwa 4 Prozent im Consumer-Geschäft dürften die Aktien aber noch etwas anschieben.

Rückenwind liefert am Montag zudem eine Studie von Bernstein Research, das die Einstufung "Outperform" bei einem Kursziel von 129 Euro bekräftigte. Der Konsumgüterkonzern habe 2025 ein herausforderndes Jahr hinter sich, schrieb Callum Elliott. Er hält die zurückliegenden Kursverluste für übertrieben, da das Wachstum im vierten Geschäftsquartal eine positive Wende vollzogen haben sollte.

Im vergangenen September hatten Beiersdorf-Aktien mit rund 87 Euro so wenig gekostet, wie seit 2022 nicht mehr.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:41Beiersdorf OutperformBernstein Research
09.01.2026Beiersdorf SellUBS AG
07.01.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
07.01.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
06.01.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
