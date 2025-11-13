DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.346 -0,3%Top 10 Crypto 13,09 -2,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.364 -2,8%Euro 1,1630 -0,1%Öl 63,93 +1,3%Gold 4.174 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Rivian, VW im Fokus
Top News
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
91,96 EUR +0,12 EUR +0,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,47 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

08:31 Uhr
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
91,96 EUR 0,12 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Er rechne für das laufende zweite Halbjahr mit einer weiter holprigen Umsatzentwicklung der Marke Nivea, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Preisgestaltung bei Nivea sei angespannt. Nivea sei eine der am stärksten beanspruchten Marken in der von ihm beobachteten Branche. Sie decke die Nachfrage nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich der grundlegenden Hautpflege ab, sei aber auch im hochwertigen Segment vertreten./rob/la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
92,12 €		 Abst. Kursziel*:
9,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
91,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,83%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:31 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
28.10.25 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag tiefer
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Einbußen
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag im Plus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX notiert im Plus
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen