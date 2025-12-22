DAX24.335 +0,2%Est505.765 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.431 +1,0%Euro1,1732 +0,1%Öl61,03 +0,8%Gold4.411 +1,7%
Index-Performance

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen

22.12.25 09:27 Uhr
Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen | finanzen.net

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168,00 EUR 2,30 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
44,17 EUR 0,31 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
92,70 EUR -1,20 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
35,67 EUR -0,17 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,75 EUR -0,13 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,16 EUR -0,14 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
220,10 EUR -0,60 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
36,52 EUR 0,78 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
40,13 EUR -0,26 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.548,00 EUR -13,00 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
44,15 EUR -0,31 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
208,60 EUR -0,30 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
238,90 EUR 2,70 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
23,90 EUR -0,14 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.330,0 PKT 26,0 PKT 0,11%
Charts|News|Analysen

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 24.337,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 24.346,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.249,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23.232,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der LUS-DAX 23.583,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 19.866,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,91 Prozent aufwärts. Bei 24.773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.821,00 Zählern markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,15 Prozent auf 36,58 EUR), adidas (+ 1,36 Prozent auf 167,35 EUR), Siemens (+ 1,04 Prozent auf 238,45 EUR), BASF (+ 0,82 Prozent auf 44,12 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,82 Prozent auf 221,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil EON SE (-1,07 Prozent auf 15,78 EUR), RWE (-0,85 Prozent auf 44,20 EUR), Rheinmetall (-0,71 Prozent auf 1.548,50 EUR), Beiersdorf (-0,66 Prozent auf 93,16 EUR) und Fresenius SE (-0,54 Prozent auf 48,04 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 243.920 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

