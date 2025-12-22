Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen

Index-Performance

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 24.337,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 24.346,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.249,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23.232,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der LUS-DAX 23.583,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 19.866,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,91 Prozent aufwärts. Bei 24.773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.821,00 Zählern markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,15 Prozent auf 36,58 EUR), adidas (+ 1,36 Prozent auf 167,35 EUR), Siemens (+ 1,04 Prozent auf 238,45 EUR), BASF (+ 0,82 Prozent auf 44,12 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,82 Prozent auf 221,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil EON SE (-1,07 Prozent auf 15,78 EUR), RWE (-0,85 Prozent auf 44,20 EUR), Rheinmetall (-0,71 Prozent auf 1.548,50 EUR), Beiersdorf (-0,66 Prozent auf 93,16 EUR) und Fresenius SE (-0,54 Prozent auf 48,04 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 243.920 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

