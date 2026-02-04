DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 9,2735 -5,1%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.353 -2,7%Euro 1,1797 -0,1%Öl 68,29 -1,0%Gold 4.928 -0,7%
Rheinmetall Aktie

1.608,00 EUR -68,50 EUR -4,09 %
STU
Marktkap. 80,77 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.608,00 EUR -68,50 EUR -4,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 2250 auf 2130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 am Donnerstag um bis zu 14 Prozent. Da er über dem Konsens gelegen habe, gebe es hier etwas weniger Korrekturbedarf, schrieb er nach den letzten Signalen der Düsseldorfer für den Kapitalmarkt vor dem Geschäftsbericht für 2025 Mitte März. Perry geht allerdings weiterhin von außerordentlichem Umsatz- und Gewinnwachstum aus und hält die Aktien für attraktiv./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.130,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.618,50 €		 Abst. Kursziel*:
31,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.608,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,46%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.137,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
20.01.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

Dow Jones Digitale Panzer-Optronik HENSOLDT-Aktie dennoch leichter: Aufträge von KNDS erhalten - So steht es um Rheinmetall, RENK, TKMS, OHB & CSG HENSOLDT-Aktie dennoch leichter: Aufträge von KNDS erhalten - So steht es um Rheinmetall, RENK, TKMS, OHB & CSG
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 2060 Euro - 'Buy'
finanzen.net Rheinmetall-Aktie mit Chartsignal neues 4-Wochen Tief
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittwochnachmittag ins Minus
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 im Plus
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall in talks over Starlink-style service for German army
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Ulrich Grillo, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Professor Dr. Andreas Arthur Georgi, buy
EQS Group EQS-AFR: Rheinmetall AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Rheinmetall AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy
