NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 2250 auf 2130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 am Donnerstag um bis zu 14 Prozent. Da er über dem Konsens gelegen habe, gebe es hier etwas weniger Korrekturbedarf, schrieb er nach den letzten Signalen der Düsseldorfer für den Kapitalmarkt vor dem Geschäftsbericht für 2025 Mitte März. Perry geht allerdings weiterhin von außerordentlichem Umsatz- und Gewinnwachstum aus und hält die Aktien für attraktiv./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.130,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.618,50 €
|Abst. Kursziel*:
31,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.608,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,46%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.137,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
