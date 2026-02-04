DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin62.100 -3,0%Euro1,1806 ±-0,0%Öl69,46 +2,4%Gold5.021 +1,1%
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 2060 Euro - 'Buy'

04.02.26 23:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.679,00 EUR -79,00 EUR -4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2170 auf 2060 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Rüstungskonzern erste Indikationen zum Geschäftsjahr 2025 und den Umsätzen im Jahr 2026 gegeben habe. Die Umsatzprognose liege deutlich unter dem Konsens und die Aussagen zur Marge ließen ebenfalls ein deutlich unter dem Konsens liegendes operatives Ergebnis erwarten, schrieb sie. Lemarie rechnet daher mit einer negativen Kursreaktion am Donnerstag./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

