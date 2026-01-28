DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin61.940 -3,2%Euro1,1808 -0,1%Öl68,69 +1,3%Gold4.964 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 BASF BASF11 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Top News
Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett mahnt zur Vorsicht - KI so riskant wie Atomwaffen Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett mahnt zur Vorsicht - KI so riskant wie Atomwaffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Bilanzvorlage

Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

04.02.26 23:25 Uhr
Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Sony gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sony Corp.
18,73 EUR -0,06 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sony wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Wer­bung

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 61,48 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,95 Prozent verringert. Damals waren 62,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3.683,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.409,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 189,79 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 188,71 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12.283,29 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 12.957,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sony

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sony

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: pcruciatti / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sony Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sony Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
14.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
16.07.2012Sony holdDeutsche Bank AG
11.07.2012Sony neutralCitigroup Corp.
11.06.2012Sony equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
13.04.2012Sony buySarasin Research
11.04.2012Sony buySarasin Research
03.02.2012Sony buySarasin Research
15.09.2011Sony outperformMacquarie Research
01.09.2011Sony buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
14.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
16.07.2012Sony holdDeutsche Bank AG
11.07.2012Sony neutralCitigroup Corp.
11.06.2012Sony equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
23.11.2011Sony verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
02.03.2009Sony underperformCredit Suisse Group
26.01.2009Sony meidenFrankfurter Tagesdienst
16.12.2008Sony DowngradeCredit Suisse Group
15.12.2008Sony meidenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sony Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen