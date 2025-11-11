DAX23.983 +0,1%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,84 -0,3%Gold4.136 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Bilanz im Blick

Sony-Aktie steigt kräftig: Starke Zahlen und erhöhter Ausblick erfreuen Anleger

11.11.25 08:19 Uhr
Sony-Aktie auf Höhenflug: Gewinnplus und erhöhter Ausblick begeistern Anleger | finanzen.net

Sony überzeugt mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick. Anleger schicken die Aktie daraufhin auf Höhenflug.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sony Corp.
25,33 EUR 1,29 EUR 5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Sony überrascht mit starkem Gewinnanstieg
• Optimistischer Ausblick - Dividende bleibt stabil
• Aktie steigt kräftig

Wer­bung

Der japanische Technologieriese Sony hat für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 starke Zahlen präsentiert. Der Nettogewinn stieg um 6,7 Prozent auf 311,4 Milliarden Yen, nach 291,8 Milliarden Yen im Vorjahr. Der Konzern schnitt damit beim Gewinn deutlich besser ab, als Analysten mit 278,5 Milliarden Yen geschätzt hatten. Die Umsätze stiegen um 4,6 Prozent auf 3,108 Billionen Yen.

Finanzdienstleistungen als abgeschlossene Sparte

Sony hat das Geschäftsfeld Finanzdienstleistungen nach der teilweisen Abspaltung der Sony Financial Group zum 1. Oktober 2025 als aufgegebenes Geschäft klassifiziert. Damit konzentriert sich der Konzern stärker auf Unterhaltungselektronik, Gaming und Film/TV-Inhalte - Bereiche, die das Wachstum des Unternehmens tragen sollen.

Erhöhter Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26

Sony hat zudem die Prognose für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr angehoben. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn wird nun auf 1,05 Billionen Yen geschätzt. Das wäre dennoch ein leichter Rückgang um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Betriebsergebnis soll dagegen um 12 Prozent auf 1,43 Billionen Yen steigen, während die Umsätze stabil bei 12 Billionen Yen erwartet werden. Die Belastungen durch Zölle dürften laut Sony geringer ausfallen als bislang erwartet.

Wer­bung

Zuvor hatte das Unternehmen einen deutlich stärkeren Rückgang beim Nettogewinn von 9,1 Prozent auf 970 Milliarden Yen und ein moderates Wachstum beim Betriebsergebnis von 4,2 Prozent prognostiziert. Die Dividende bleibt stabil bei 25 Yen je Aktie für das Gesamtjahr.

So reagiert die Sony-Aktie

Anleger zeigen sich überaus erfreut über die Bilanz des Elektronikunternehmens und schicken die Aktie an der Börse in Tokio am Dienstag um 5,51 Prozent nach oben auf 4.520 Yen. Damit summiert sich das Plus seit Jahresbeginn auf bemerkenswerte 40,40 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sony

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sony

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Kobby Dagan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sony Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sony Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
14.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
16.07.2012Sony holdDeutsche Bank AG
11.07.2012Sony neutralCitigroup Corp.
11.06.2012Sony equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
13.04.2012Sony buySarasin Research
11.04.2012Sony buySarasin Research
03.02.2012Sony buySarasin Research
15.09.2011Sony outperformMacquarie Research
01.09.2011Sony buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
14.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
16.07.2012Sony holdDeutsche Bank AG
11.07.2012Sony neutralCitigroup Corp.
11.06.2012Sony equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
23.11.2011Sony verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
02.03.2009Sony underperformCredit Suisse Group
26.01.2009Sony meidenFrankfurter Tagesdienst
16.12.2008Sony DowngradeCredit Suisse Group
15.12.2008Sony meidenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sony Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen