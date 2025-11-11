DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -0,4%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.996 -0,7%Euro1,1554 -0,1%Öl63,78 -0,4%Gold4.132 +0,4%
Analysten überzeugt

Munich Re-Aktie: Gewinnziel nach kräftigem Anstieg im 3. Quartal bestätigt

11.11.25 07:52 Uhr
Munich Re-Aktie im Fokus: Starkes Quartal stützt Gewinnziel | finanzen.net

Die Munich Re hat im dritten Quartal von einer deutlich geringeren Belastung aus Großschäden als im Vorjahr und einem starken Ergebnis beim Erstversicherer Ergo profitiert.

Der Rückversicherer bestätigte sein Gewinnziel für das Gesamtjahr, wird beim Umsatz aber erneut vorsichtiger.

Im dritten Quartal verzeichnete die Munich Re einen Gewinn von knapp 2 Milliarden Euro nach 907 Millionen im Vorjahreszeitraum, als hohe Belastungen für Naturkatastrophen angefallen waren. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichen Konsens mit 1,93 Milliarden Euro gerechnet.

Die Munich Re rechnet für 2025 weiterhin mit einem Nettogewinn von rund 6 Milliarden Euro nach 5,7 Milliarden im Vorjahr. Nach neun Monaten hat der Konzern 5,18 Milliarden Euro verdient. Der Analystenkonsens von Visible Alpha stand zuletzt bei 6,5 Milliarden für 2025.

Den Versicherungsumsatz sieht der Konzern nun bei rund 61 Milliarden Euro und damit in etwa auf Vorjahresniveau. Die Munich Re hatte die Prognose jüngst erst auf 62 Milliarden gesenkt.

Bei der Schaden-Kosten-Quote in Schaden-Rückversicherung wird die Munich Re unterdessen zuversichtlicher. Die Quote, die Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis setzt, wird nun bei 74 statt 79 Prozent gesehen.

DOW JONES

