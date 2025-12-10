Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Der Strategieplan des Rückversicherers sei geradezu atemberaubend, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Die neuen Geschäftsziele seien deutlich besser als erwartet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

