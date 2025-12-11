DAX24.101 -0,1%Est505.715 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -2,8%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.272 -1,7%Euro1,1700 +0,1%Öl61,42 -1,8%Gold4.216 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, Amazon, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?
Coca-Cola-Aktie: Führungswechsel angekündigt Coca-Cola-Aktie: Führungswechsel angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
Aktie im Blick

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

11.12.25 10:37 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschafts Schicksal? UBS AG vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch UBS AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
557,20 EUR 11,00 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re anlässlich der neuen Ziele mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Neutral" belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag veröffentlichten mittelfristigen Geschäftsziele des Rückversicherers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Will Hardcastle am Mittwochnachmittag.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 10:21 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 558,00 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 1,25 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.114 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 15,7 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
10:36Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
09:21Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
10.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:36Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
09:21Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
21.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen