Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re anlässlich der neuen Ziele mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Neutral" belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag veröffentlichten mittelfristigen Geschäftsziele des Rückversicherers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Will Hardcastle am Mittwochnachmittag.

Um 10:21 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 558,00 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 1,25 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.114 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 15,7 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



