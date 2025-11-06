DAX 24.045 +0,4%ESt50 5.714 +0,9%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,07 -4,1%Nas 23.393 -0,6%Bitcoin 89.912 -1,9%Euro 1,1605 +0,4%Öl 64,73 +1,1%Gold 4.125 +0,2%
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

545,00 EUR +0,20 EUR +0,04 %
STU
Marktkap. 69,08 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

14:56 Uhr

14:56 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
545,00 EUR 0,20 EUR 0,04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein ausgezeichnetes Quartalsergebnis ausgewiesen, bei dem auch eine Portion Glück geholfen habe, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Am Ausblick habe Munich Re noch nichts verändert. Wenzel hält es aber für möglich, dass das Gewinnziel 2025 beim Investorentag im Dezember angehoben wird./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
543,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
545,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
582,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

14:56 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
12:11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
11:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:06 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

