Fraport Aktie
Marktkap. 6,65 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Flughafenbetreibers hätten positiv überrascht, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Besonders positiv hob er den Cashflow hervor./rob/edh/ag
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
74,80 €
|Abst. Kursziel*:
-7,75%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
79,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,04%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
