Barclays Capital

Fraport Overweight

13:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen auf vergleichbarer Basis moderat übertroffen, auf den ersten Blick im Quartalsbericht aber sogar deutlich, schrieb Andrew Lobbenberg bereits am Mittwoch. Die Frankfurter zeigten im mauen Geschäft weiter Ausgabendisziplin./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt