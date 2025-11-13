Fraport Aktie
Marktkap. 6,97 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen auf vergleichbarer Basis moderat übertroffen, auf den ersten Blick im Quartalsbericht aber sogar deutlich, schrieb Andrew Lobbenberg bereits am Mittwoch. Die Frankfurter zeigten im mauen Geschäft weiter Ausgabendisziplin./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
77,40 €
|Abst. Kursziel*:
16,28%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
77,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,98%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|13:26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.