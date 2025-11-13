DAX 23.658 -1,6%ESt50 5.644 -1,7%MSCI World 4.343 -0,3%Top 10 Crypto 12,76 -5,3%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 81.659 -4,8%Euro 1,1643 +0,0%Öl 63,76 +1,0%Gold 4.118 -1,3%
Fraport Aktie

Fraport Aktien-Sparplan
77,60 EUR +0,30 EUR +0,39 %
STU
Marktkap. 6,97 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen auf vergleichbarer Basis moderat übertroffen, auf den ersten Blick im Quartalsbericht aber sogar deutlich, schrieb Andrew Lobbenberg bereits am Mittwoch. Die Frankfurter zeigten im mauen Geschäft weiter Ausgabendisziplin./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
77,40 €		 Abst. Kursziel*:
16,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,98%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

