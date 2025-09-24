Fraport Aktie
Marktkap. 6,65 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fraport von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 93 Euro angehoben. Das dritte Quartal habe beim Cashflow und Ergebnis positiv überrascht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin einen Wendepunkt für den Flughafenbetreiber nach einer investitionsintensiven Phase. Überraschend sei vor allem die starke Barmittelgenerierung. Dies stärke das Vertrauen in die Aktie, die künftige Ertragsentwicklung und die baldige Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Kaufen
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
77,15 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
76,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
