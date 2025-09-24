DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.402 +0,4%Top 10 Crypto 14,25 -2,9%Nas 23.445 -0,4%Bitcoin 88.971 -2,9%Euro 1,1600 +0,3%Öl 65,06 +1,6%Gold 4.115 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Oktober mehrheitlich zum Kauf Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Oktober mehrheitlich zum Kauf
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
76,35 EUR +4,55 EUR +6,34 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,65 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

DZ BANK

Fraport Kaufen

18:16 Uhr
Fraport Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
76,35 EUR 4,55 EUR 6,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fraport von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 93 Euro angehoben. Das dritte Quartal habe beim Cashflow und Ergebnis positiv überrascht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin einen Wendepunkt für den Flughafenbetreiber nach einer investitionsintensiven Phase. Überraschend sei vor allem die starke Barmittelgenerierung. Dies stärke das Vertrauen in die Aktie, die künftige Ertragsentwicklung und die baldige Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Kaufen

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
77,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
76,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

18:16 Fraport Kaufen DZ BANK
11:06 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:51 Fraport Hold Warburg Research
10:36 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Umsatz stabil Fraport-Aktie hebt ab: Gewinn im 3. Quartal stärker als erwartet gesteigert Fraport-Aktie hebt ab: Gewinn im 3. Quartal stärker als erwartet gesteigert
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Fraport auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 93 Euro
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Dienstagnachmittag
TraderFox Stocks in Action: RATIONAL, IONOS, Auto1 Group, Fraport und TAG Immobilien.
dpa-afx ROUNDUP 2: Fraport kappt Passagierprognose und winkt mit Dividende - Kurssprung
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt am Mittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Fraport klettern nach Zahlen auf höchsten Stand seit 2018
dpa-afx ROUNDUP: Fraport erwartet geringeres Passagierplus - Mehr Gewinn und Kurssprung
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen