Fraport Aktie
Marktkap. 6,62 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90,50 auf 95,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob am Dienstagabend in seinem Resümee zum Geschäftsbericht den positiven Free Cashflow der Frankfurter hervor. Auch die künftige Entwicklung sei angesichts klarer Investitionspläne nun besser absehbar./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
76,10 €
|Abst. Kursziel*:
24,84%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
76,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,43%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|08:26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG