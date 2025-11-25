DAX 23.695 +1,0%ESt50 5.649 +1,3%MSCI World 4.380 +1,1%Top 10 Crypto 11,99 -1,7%Nas 23.256 +1,0%Bitcoin 75.568 +0,1%Euro 1,1592 +0,2%Öl 62,53 -0,2%Gold 4.168 +0,9%
Fraport Aktie

71,35 EUR -0,65 EUR -0,90 %
STU
Marktkap. 6,65 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Bernstein Research

Fraport Outperform

11:01 Uhr
Fraport Outperform
Fraport AG
71,35 EUR -0,65 EUR -0,90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Outperform

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
71,15 €		 Abst. Kursziel*:
16,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
71,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,33%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

11:01 Fraport Outperform Bernstein Research
19.11.25 Fraport Sell UBS AG
18.11.25 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Fraport Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

finanzen.net Profitables Fraport-Investment? MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Fraport auf 'Outperform' - Ziel 83 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
Dow Jones Fraport-Aktie unbeeindruckt: Terminal 2-Sanierung in Frankfurt startet 2028
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen
dpa-afx Entlastung für Städte - Anflugroute soll in Regelbetrieb
dpa-afx Fraport-Aktie rutscht weiter ab: UBS senkt Bewertung auf 'Sell' aber setzt das Kursziel hoch
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochmittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
