DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 RENK RENK73 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade
SAP-Aktie indes im Minus: Verteidigung und KI sollen Wachstum forcieren SAP-Aktie indes im Minus: Verteidigung und KI sollen Wachstum forcieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Allianz Aktie

Kaufen
Verkaufen
Allianz Aktien-Sparplan
372,10 EUR +4,70 EUR +1,28 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 139,49 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008404005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ALIZF

Deutsche Bank AG

Allianz Hold

11:51 Uhr
Allianz Hold
Aktie in diesem Artikel
Allianz
372,10 EUR 4,70 EUR 1,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Kailesh Mistry in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsbericht der Münchner Ende Februar. Er rechnet für 2025 mit einem operativen Konzerngewinn von 17,5 Milliarden Euro, einem Dividendenvorschlag von 17,65 Euro je Aktie und Aktienrückkäufen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
372,70 €		 Abst. Kursziel*:
7,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
372,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,50%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
385,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

11:51 Allianz Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 Allianz Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Experten-Einschätzung Allianz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold Allianz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold
finanzen.net Allianz-Aktie: up-Signal im Allianz-Chart
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Vormittag freundlich
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag stabil
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Freitagmittag nordwärts
finanzen.net DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schließt im Minus
Zacks Should Value Investors Buy Allianz (ALIZY) Stock?
Irish Times Pro-Palestine protesters gather at GAA headquarters to oppose Allianz sponsorship
reNEWS Allianz takes stake in 500MW Noirmoutier project
EQS Group EQS-PVR: Allianz SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group Allianz Risk Barometer 2026: Cyber remains top business risk but AI fastest riser at #2 in Asia Pacific
Financial Times Brookfield’s Oaktree to invest in Allianz insurance risks
EQS Group Allianz Commercial: Geopolitics and cyber drive risk exposures for directors and officers in 2026
EQS Group EQS-NVR: Allianz SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Allianz zu myNews hinzufügen