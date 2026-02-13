SAFRAN Aktie
Marktkap. 138,75 Mrd. EURKGV 17,32
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 348 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei etwas besser ausgefallen, die Zahlen für 2025 hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Christophe Menard am Freitag in seiner Reaktion auf den Bericht der Franzosen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
