FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 348 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei etwas besser ausgefallen, die Zahlen für 2025 hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Christophe Menard am Freitag in seiner Reaktion auf den Bericht der Franzosen./ag/ajx

