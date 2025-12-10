DAX 24.165 +0,1%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.431 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.166 -1,9%Euro 1,1713 +0,2%Öl 61,26 -2,0%Gold 4.218 -0,3%
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Schneider Electric: Ein überzeugendes Investment dank ambitionierter Strategie Schneider Electric: Ein überzeugendes Investment dank ambitionierter Strategie
Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat
Fraport Aktie

Fraport Aktien-Sparplan
70,10 EUR +1,95 EUR +2,86 %
STU
Marktkap. 6,68 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Warburg Research

Fraport Hold

11:21 Uhr
Fraport Hold
Fraport AG
70,10 EUR 1,95 EUR 2,86%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Die Verkehrszahlen für November seien solide gewesen, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Anlass für eine Veränderung der bestehenden Schätzungen zu dem Flughafenbetreiber gebe es unterdessen nicht./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
69,50 €		 Abst. Kursziel*:
-0,72%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
70,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,57%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

11:21 Fraport Hold Warburg Research
09:56 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Fraport Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

